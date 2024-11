Ranieri riparte, c'è il like di De Rossi

Per il terzo ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa si è scomodato anche l'account Instagram della Lega serie A, che ha pubblicato una foto del tecnico romano sorridente con questa didascalia: «Di nuovo in servizio» (tra i tanti like c'è stato anche quello di Daniele De Rossi). Il benvenuto al sor Claudio, però, rischia di rimanere solo sulla carta per almeno tre motivi: i) l'esordio è in trasferta contro il Napoli che vuole riprendersi il primato; 2) l'ulti-ma volta che Antonio Conte ha perso per due volte consecutive in casa risale al 2009, quando allenava l'Atalanta; 3) dopo il Napoli, in una settimana, la Roma incontrerà Tottenham (a Londra) in Europa League e Atalanta in campionato. (...) Napoli-Roma sarà anche la sfida dei centravanti. Lukaku ha segnato 21 gol in 47 partite con la Roma nella scorsa stagione, alla media di 0,45 a ga-ra. Dovbyk è a 6 reti in 15 partite, media 0,40. Per chi ama la musica, Dazn presenterà «Again», un brano inedito di Pino Daniele. (...)

(corsera)