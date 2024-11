Ranieri, questa è la panchina più bella: a 73 anni è il decano dei tecnici europei

"Ha settant'anni, è troppo vecchio per cambiare mentalità. Ha vinto solo una coppetta". Quando Mou era nemico di Ranieri. Fece sorridere quella dichiarazione un po' estrema dello Special: stagione 2009/2010, Claudio sorrise poco, di anni, non ne aveva nemmeno sessanta. [...] Sono passati quasi quindici anni, i due sono diventati amici: Ranieri è andato oltre quella coppetta, ha vinto anche una Premier con il Leicester, entrando bella storia del calcio europeo e mondiale. [...] Tecnico anziano oggi, dirigente maturo domani. Con l'addio di Roy Hodgson (77 anni), con Mircea Lucescu (79) che è alla guida della selezione rumena, sir Claudio è il più attempato d'Europa. Sotto di lui c'è Manuel Pellegrini, due anni più piccolo, ormai santone del Betis di Siviglia. [...]

Ranieri ha fatto un'eccezione perché di mezzo c'era ancora una volta la Roma, altrimenti sarebbe stato a casa a fare il nonno, magari aspettando una eventuale chiamata di una Nazionale. [...] Ranieri contro il Napoli, festeggerà la sua panchina numero 1124. [...] Ha girato 24 squadre, partendo dal Vigor Lamezia e girando per l'Europa. [...] Ha allenato squadre che a Roma non sono simpatiche, come Napoli, Juve, Fiorentina, eppure a Claudio si perdona tutto. Quattro dei cinque campionati più importanti d'Europa lo hanno visto protagonista. Gli manca la Germania. [...]

(Il Messaggero)