Ranieri non vince a Napoli dal 1995 e non lo batte dal 2009

Ranieri era ancora un signore di 43 anni quando riuscì a vincere a Napoli l'ultima volta. Era il 1995, Dybala aveva quasi 2 anni, Cristante 7 mesi. [...] La Fiorentina di Batistuta colpì due volte nel finale e il caso curioso è che la Viola non vinceva in trasferta da ben 7 partite, così come la Roma attuale. [...] Nelle 9 trasferte successive, a Ranieri non è più successo il colpaccio sul campo del Napoli. L'ultima vittoria in assoluto contro i partenopei, risale al 4 ottobre 2009, un 2-1 in rimonta firmato da una doppietta di Francesco Totti. Una striscia da interrompere. [...]

(corsera)