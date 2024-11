Ranieri intensifica la cura e comincia dal modulo in difesa

"Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vogliono per rimettere a posto un territorio del genere. Curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d'uva dopo una burrasca". Parole di Claudio Ranieri che sabato scorso ha parlato così durante l'evento "Bibenda 2025". Il suo pensiero era sempre rivolto ai tifosi della Roma e alla sua squadra. La sua cura è iniziata da un po' di giorni ma solo a metà settimana potranno beneficiarne tutti, compresi coloro di ritorno dalle Nazionali. [...] Uno dei dubbi più grandi riguarda il modulo, a partire dalla difesa, anche se di indicazioni le ha già date: Angelino non farà il braccetto e Hummels potrebbe essere titolare. [...] Con Ranieri, però, sarebbe una difesa a 3 pura e con tre centrali di ruolo. Angelino tornerebbe quindi a fare l'esterno e avrebbe come alternativa El Shaarawy e Zalewski. [...]

(corsera)