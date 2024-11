Ranieri forza 4: la Roma cambia

Domenica a Napoli per l'undicesima volta in carriera Ranieri subentrerà in corsa. E un briciolo d'emozione lo proverà ancora. Questo perché, di tornare ad allenare la Roma non ci credeva più. Ed eccolo nuovamente qui a 73 anni, con la tuta e il fischietto in bocca a dirigere gli allenamenti. Ma Ranieri, sebbene la sicurezza mostrata in conferenza stampa, ha ancora molti dubbi su come schierare la sua squadra domenica. Bisogna in primis valutare le condizioni di chi sta male, come Dybala, e poi scegliere il sistema di gioco. Tutto sembra far pensare ad un ritorno alla difesa a 4. [...]

Da decidere invece l'assetto in mediana per la sfida contro il Napoli, che avrà il compito di proteggere la difesa. Se è vero che Paredes ha allontanato le voci di una sua partenza a gennaio, è difficile che parta titolare. Koné, Cristante e Pellegrini sembrano già sicuri di una maglia. L'ultima se la giocano Le Feé, Pisilli ed El Shaarawy. [...] Diverso il discorso se Dybala non dovesse recuperare e in quel caso si passerebbe ad un 4-4-2 puro con l'impiego di Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce e Pellegrini a supporto di Dovbyk. [...]

(Il Messaggero)