Ranieri esordio flop, decide l'ex Lukaku: "Prestazione buona, ma c'è da lavorare"

"Sono contento della prestazione, poi abbiamo fatto un errore sul gol. La voglia e la determinazione ci sono state, dobbiamo continuare così. C'è tanto da lavorare ma sono positivo". A parlare questa volta è Ranieri ma sembra di sentire i suoi predecessori. Si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. [...] La Roma perde anche a Napoli, è la sesta volta in questo campionato, giallorossi bloccati al dodicesimo posto. [...] Ranieri è consapevole delle difficoltà: "Abbiamo fatto una gara dignitosa, bisogna soppesare il momento di forma delle due squadre". [...] Così come Juric, anche Ranieri parla dei senatori con tono comprensivo: "Devono avere personalità per aiutare se stessi e gli altri. Ho cercato di dare a loro serenità e gioia di giocare. Ora dobbiamo saper reagire". In panchina il tecnico le ha provate tutte. All'inizio un 4-4-1-1 con El Shaarawy a destra e Pisilli esterno a sinistra, con Pellegrini di supporto dietro a Dovbyk. All'intervallo cambio radicale, ritorno alla difesa a 3 e al primo affondo del Napoli ecco che arriva il gol di Lukaku. Lo scatto d'orgoglio arriva dai pochi noti: Koné e Dovbyk. Il francese fa la solita partita di sostanza mentre l'ucraino si crea da solo l'unica occasione da gol della partita e prende la traversa. [...] Solo tre minuti concessi a Dybala: "L'ho rischiato per giocarmi il tutto per tutto. In settimana dovrebbe essere al 100% per il Tottenham". [...]

(La Repubblica)