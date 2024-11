Ranieri e i senatori: per rialzare la Roma Sir Claudio si affida alla vecchia guardia

"Ai tifosi dico di non fischiarli, i ragazzi vanno aiutati" loro sono soprattutto Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, gli obiettivi dei fischi del tifo giallorosso. A prendere le loro difese proprio Claudio Ranieri durante la sua presentazione a Trigoria. E lui è stato chiaro: "con ogni mio giocatore dovrò usare cura e amore". [...]

Pellegrini e Cristante, inoltre, sono poi i calciatori che Ranieri conosce di più, avendoli già allenati nel 2019. Insieme a loro anche Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini. Loro quattro rappresentano la vecchia guardia che sono oggetti delle critiche della tifoseria che spinge per vederli fuori da Trigoria. Ranieri, però, ci punta e sta già lavorando dal punto di vista psicologico. [...]

In questo inizio di campionato, Cristante è l'unico ad essere stato utilizzato in tutte e 16 le partite stagionali. Ma, chi ha giocato più minuti è Gianluca Mancini, con 1183 in 14 gare. Adesso Ranieri vuole ripartire da loro a partire dalla sfida contro il Napoli dove il tecnico si affiderà a chi conosce già bene. [...] A centrocampo i pretendenti per una maglia da titolare sono tutti in Nazionale e non torneranno prima di domani. La scelta resta, quindi, quasi obbligata, Cristante che lavorerà in regia e Pellegrini che sarà una delle due mezz'ali.

(gasport)