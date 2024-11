Ranieri deluso: "Troppi errori, c'è tanto da lavorare"

"Abbiamo dei problemi, sono stato chiamato per questo e giocavamo contro una squadra che lotta per il titolo. Per questo rimango positivo". La prima di Claudio Ranieri non è fortunata come le altre due nelle avventure del 2009 e del 2019. E il ko di ieri segna un record negativo: per la prima volta dopo 46 anni, la Roma dopo 13 partite, ha meno di 4 vittorie.[...]

Ranieri sperava in un risultato diverso ma lo sapeva anche lui che fare risultato a Napoli sarebbe stato molto complicato: "Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo migliorare: mi aspettavo di più in attacco e dobbiamo migliorare in difesa. Non dobbiamo arrenderci". Ciò che fa sperare è che comunque tra il primo e il secondo tempo si è vista una Roma diversa: "Ho cambiato modulo, volevo tenere più palla. Con la difesa a 4 sbagliavamo le diagonali". E i primi a farne le spese sono stati Pellegrini ed El Shaarawy: "Lorenzo deve recuperare il sorriso, non è libero di testa". [...] Nel finale ha provato a giocarsi anche la carta Dybala: "Preferisco avere un giocatore una settimana dopo che rischiare che si faccia male. Lui ha colpi magici e speravo che tirasse fuori il coniglio dal cilindro". Infine i mancati cartellini a Lukaku: "Non voglio essere tirato per la giacchetta, ma ci sono 2-3 situazioni in cui i giocatori del Napoli potevano essere ammoniti".

Intanto Ranieri ha subito scelto di puntare su Hummels: "Erano quasi 6 mesi che non giocavo, ho bisogno di minuti per tornare ai miei livelli. Purtroppo c'era un allenatore che non mi reputava adatto al suo sistema. Il gol? È una situazione difficile da difendere, una palla complicata tra portiere e difensore: se metto il piede rischio di fare autogol, speravo che Svilar potesse arrivarci".

(gasport)