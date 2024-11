Ranieri con la Lupa. Il murale di Testaccio dedicato all’allenatore

Rappresentato come un antico senatore romano insieme a una giovane lupa: è il murale di omaggio a Claudio Ranieri apparso nella notte tra venerdì e sabato in via Florio, a Testaccio dove è nato. Un’opera dello street artist Drugi che segna il ritorno dell’allenatore alla guida della squadra giallorossa. (...) Omaggi e tributi per il ritorno di Ranieri anche a Trigoria dove è stato affisso uno striscione.. “Per l’ennesima volta non ti sei tirato indietro Ranieri eterno condottiero“.

(Il Messaggero)