Ranieri cerca la svolta contro gli Spurs: "Il malato sta reagendo, sono fiducioso"

"Il malato sta reagendo". Claudio Ranieri ha definito in questa maniera il momento della Roma, ancora alla ricerca di stabilità ed equilibrio dopo la confusione di questi ultimi mesi. Questa sera alle 21:00 la sfida contro il Tottenham: "Una squadra che macina gioco, ti martella, pressa, vengono sempre in avanti. È quel tipo di calcio che io amo. L'allenatore degli Spurs sta facendo un lavoro eccellente". Ma la vera Roma ha bisogno di una reazione: "Sarà una partita importante per il morale e per la classifica. Sono sereno perché la prestazione fatta a Napoli non mi è dispiaciuta, abbiamo perso per un indecisione, ma la squadra ha reagito bene e ha lottato fino in fondo". [...] Ranieri fa poi un paragone medico: "Siamo come quel malato che sta lì e arriva il dottore cercando di trovare l'antidoto per far reagire il paziente. Ecco, il malato sta reagendo e io lo vedo". [...] Insieme al tecnico giallorosso, ha parlato anche Mats Hummels che domani sera dovrebbe fare il suo esordio dal 1'. [...] La Roma dovrà provare a fare risultato contro gli Spurs per mantenere viva la qualificazione al turno successivo dell'Europa League. L'obiettivo è tentare di arrivare tra le prime 8, ma a Londra sarà l'ultima spiaggia. [...] Ranieri sta pensando ad alcuni cambi rispetto alla partita contro il Napoli. Dentro Hummels, possibile rilancio di Dybala dall'inizio accanto a Dovbyk. Solo panchina per Alexis Saelemaekers che è tornato disponibile dopo l'infortunio sofferto ad ottobre.

(La Repubblica)