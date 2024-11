Ranieri a Napoli con prudenza: torna la difesa a quattro, Dybala fuori

Duemilanove giorni dopo l’ultima volta Claudio Ranieri si accomoderà ancora una volta sulla panchina della Roma. (...) Cinque anni dopo il tempo sembra essersi fermato. Per la Roma, in piena crisi d’identità. E per Ranieri, chiamato ancora una volta a rimettere insieme i cocci. Oggi al Maradona (ore 18) la prima prova contro il Napoli di Conte. L’esame più duro nel giorno dell’esordio. Ma come ha ricordato l’allenatore giallorosso “non abbiamo tempo per fare errori“. La Roma ha bisogno di punti. Ranieri ripartirà dalla difesa a 4, abbandonando ogni velleità di schieramento a tre proposto da De Rossi e Juric. Complice anche le non perfette condizioni di Hummels, tornato solo venerdì ad allenarsi dopo la febbre di inizio settimana. (...) Davanti a Svilar difesa bloccata con Celik a destra, Mancini e Ndicka centrali e Angelino riportato sull’out mancino. Centrocampo a tre con Cristante vertice basso, Koné interno destro e Pellegrini interno sinistro. Le ali saranno Soulé a destra ed El Shaarawy a sinistra a supporto all’unica punta Dovbyk. Sciolto infine il grande dubbio della vigilia: Paulo Dybala ci sarà. L’argentino è stato convocato da Ranieri, ma non partirà da titolare. Il dolore non è sparito, ma l’ultimo allenamento svolto interamente con il gruppo ha dato sensazioni positive. La Joya si metterà a disposizione della squadra. Sarà lui il jolly. (...)

(La Repubblica)