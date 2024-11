Questa mattina la rifinitura: Dybala c'è

La Roma è pronta alla rifinitura prima della partenza per Bruxelles dove la Roma sfiderà domani sera l'Union Saint-Gilloise per il quarto impegno stagionale di Europa League. [...] Alle 12 l'allenamento di rifinitura dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico, che tra l'altro non ha fatto impazzire di gioia (eufemismo) i tifosi giallorossi. [...] Dybala salvo clamorosi colpi di scena continuerà ad allenarsi con il gruppo e si candida a una maglia da titolare in Belgio dopo la panchina del Bentegodi.

A parlare in conferenza stampa, questa sera alle 19, ci sarà Mile Svilar. Il portiere è sicuro di una maglia visto che Juric non adotta turnover tra campionato e coppa tra i pali. [...] Ci potrà essere spazio in difesa per Hummels? Questo sicuramente se lo augura il tedesco che cerca spazio, minuti e una prima volta da titolare con la maglia giallorossa. Cambiamenti anche in mezzo al campo, con il ritorno dal primo minuto di Niccolò Pisilli accanto probabilmente a Koné, in questo momento indispensabile. [...] El Shaarawy spera in una maglia, così come Baldanzi che può prendere il posto di Pellegrini. In avanti ballottaggio tra Shomurodov e Dovbyk, uscito stanco dal Bentegodi.

(corsport)