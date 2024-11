Quanto costano le maglie della A!

Quanto costa oggi i ndossare la maglia della propria squadra del cuore? Considerando i top cinque campionati d’Europa, la media per la versione base senza alcuna personalizzazione si attesta intorno agli 89,6 euro. Si passa da una media di 83,7 euro per le maglie della Liga spagnola fino ai 95,4 euro richiesti per le divise della Serie A. ,le più costose. (...) Per una divisa completa di un club di Serie A, l’incidenza arriva al 4,6 per cento, superando quella degli altri campionati, che va dal 3,9 della Liga al 2,8 della Bundesliga. Cifre in costante aumento durante gli ultimi anni, in cui i costi delle maglie sono cresciuti rapidamente. Nel 2016/17 una maglia semplice, senza patch o personalizzazioni, costava in media 74 euro: da allora il prezzo è aumentato del 21 per cento, con un tasso di crescita annuo medio di circa il 2. Tra i campionati principali, la Premier League ha registrato l’aumento più marcato, con i prezzi saliti del 41 percento, da 63 a 88,6 euro in media. Anche in Serie A. i prezzi sono aumentati del 23 per cento, passando da 77,6 a 95,4 euro. (...)

(Il Foglio)