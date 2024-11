Quanti test a Trigoria. Ma la difesa sarà a 4

I test e gli esperimenti continuano. Ranieri ha pensato a una squadra con Dybala, in un ipotetico 4-4-2, e a una senza Dybala, che oscilli tra più sistemi di gioco. Il nuovo corso comincerà con qualche novità tattica interessante, a cominciare dall'atteggiamento: il baricentro della Roma si abbassa di una decina di metri, per garantire maggiore copertura difensiva. [...] Allo stadio Maradona comincerà probabilmente con due soli difensori centrali di ruolo, e quindi con la canonica difesa a 4, perché gli allenamenti negli ultimi giorni raccontano questa verità: Mancini più Ndicka, con Celik e Angelino a presidiare le fasce. Hummels, che è ancora indietro dal punto di vista atletico e solo ieri è tornato in gruppo, andrà ancora in panchina [...] Resta da capire se Ranieri partirà con tre centrocampisti e due ali, Soulé ed El Shaarawy, chiedendo a entrambi un discreto sacrificio nei ripiegamenti per bloccare i raddoppi laterali del Napoli, o se invece infoltirà la linea mediana, dove ha almeno sei opzioni dalle quali estrarre la combinazione migliore. [...] Ranieri dovrà considerare anche la carenza di soluzioni offensive a partita in corso. Se El Shaarawy, che a Napoli, ha già segnato 5 gol, gioca dall'inizio insieme a Soulé, le alternative in panchina potrebbero essere solo Baldanzi e Zalewski. [...] Dalla prossima settimana intanto Saelemaekers e Hermoso torneranno stabilmente in gruppo.

(Corsport)