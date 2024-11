Profondo giallorosso in Belgio. Il futuro di Juric appeso ad un filo

In casa Roma è buio pesto. E non sembra esserci via d'uscita ad una crisi senza fine. Dopo la pesante sconfitta in casa del Verona domenica scorsa, i giallorossi pareggiano 1-1 in casa del Saint-Gilloise. [...] I Friedkin avevano chiesto due vittorie tra la trasferta belga e il Bologna. La Roma inciampa al primo ostacolo e adesso si attende solamente il possibile arrivo nella Capitale della proprietà americana per capire cosa fare con l'allenatore croato. [...]

La partita ha offerto davvero poco. Il primo tempo è tutto nelle giocate di Fuseini, Saidiki e Niang che con le loro accelerazioni sono riusciti a mettere in difficoltà la difesa emergenziale schierata da Juric. Che anche contro il Saint-Gilloise ha scelto di non schierare, ancora una volta Hummels. [...] Quello che preoccupa della Roma attuale è la percezione di una squadra persa, impaurita di fronte ad ogni avversario. Che sia il Verona o un modesto Saint-Gilloise. [...] Il resto è disorganizzazione, scollamento e un'evidente depressione. Toccherà ai Friedkin capire se l'ennesimo esonero può essere la scossa giusta per un gruppo ormai sciolto nella sua essenza di squadra. [...]

(la Repubblica)