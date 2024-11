Primo: non perdere Napoli-Roma scotta per Conte e Ranieri

Trappole per non perdere, questa si prospetta essere Napoli-Roma. Sia Antonio Conte che Claudio Ranieri, infatti, hanno la necessità di vincere, ognuno per ragioni diverse. Gli Azzurri per rimanere in testa al campionato, i giallorossi per risalire da un periodo pessimo. [...] I 3 punti passano tra i piedi dei giocatori chiave delle due squadre. Da una parte Lukaku, apparso in affanno in questo inizio di stagione, dall'altra Dovbyk, che non si è ancora ambientato in Serie A. Poi il Napoli ha le giocate di Kvaratskhelia, la Roma ha Paulo Dybala, che Ranieri vuole mettere al centro del suo gioco. [...] Torna acciaccato Scott McTominay, ma lo scozzese ci sarà e si darà battaglia con Manu Koné. Conte recupera anche Lobotka, anima e corpo di questa squadra. [...] C'è però la parte riservata alle sorprese per Ranieri che dovrà in primis cercare di tenere e poi tentare il colpaccio, magari anche grazie alle giocate di Stephan El Shaarawy. [...]

(gasport)