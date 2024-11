Prima Londra, poi l'Olimpico sarà sold out

Prima Londra, poi casa. Prima il New White Hart Lane, poi lo stadio Olimpico. Ritomano i sold out grazio all'offotto Ranieri che ha spinto i romanisti a occupare totalmente il settore ospiti dello stadio londinese e ad acquistare tanti biglietti anche per la gara di lunedi prossimo. [...] Ranieri in conferenza ha fatto un appello ai tifosi: «Spero che non fischino più, che ci stiano vicini perché ne abbiamo bisogno». La risposta non si è fatta attendere: i romanisti sono pronti ad aiutare il tecnico e a riabbracciarlo all'Olimpico. Il giusto modo per accompagnare il nuovo tecnico in una settimana calcistica complicatissima, cominciata al Maradona (ma senza i tifosi romanisti residenti nel Lazio), che proseguirà in Inghilterra e si concluderà contro la Dea.

(Corsport)