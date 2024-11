Possibile rientro anticipato per Dovbyk

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Artem Dovbyk da recuperare. L'attaccante ucraino rischia di rientrare prima del tempo a Roma dal ritiro della Nazionale per un problema al ginocchio. [...] Dovbyk dopo la partita contro il Bologna a causa di una botta, si era sottoposto a una risonanza magnetica che non aveva evidenziato particolari problemi e si era potuto tirare un sospiro di sollievo. [...] Un problema fastidioso e da gestire, tra riposo e terapie, con il quale l'ucraino deve convivere, ma non così invalidante da compromettergli il campo. Di certo il tour de force romanista non l'aiuta. Nella sua prima annata, Artem ha già disputato 1150 minuti in 15 presenze tra campionato ed Europa League. Ora Ranieri dovrà ragionare bene sul suo utilizzo anche se l'ucraino resta un titolarissimo anche per il nuovo tecnico. [...]

