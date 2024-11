Più di 3000 cuori giallorossi presenti nella nuova casa del Tottenham

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - [...] Il Tottenham Hotspur Stadium sorge nel cuore della zona nord di Londra, dove i proprietari del Tottenham hanno dato luce nel 2019 al più grande stadio londinese: 62,850 posti e un impianto all'avanguardia. [...] Qui è dove la Roma proverà a regalarsi una notte europea lontana dai recenti standard offerti in campionato, l'ennesima tappa da cui ripartire. [...]

Saranno oltre 3000 i tifosi giallorossi che questa sera raggiungeranno Londra per non far mancare il proprio sostegno agli uomini di Claudio Ranieri, che affronteranno un avversario davvero ostico. [...] I tifosi della Roma dovranno raggiungere lo stadio da Worcester Avenue, con l'apertura dei cancelli prevista per le 18, cioè 2 ore prima del calcio d'inizio fissato per le 20 (orario inglese).

