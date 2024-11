Maxi stangata per il fratello di Niccolò Pisilli, Mattia. Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano infatti il classe 2002, attualmente in forza al Palocco Calcio in Promozione, è stato squalificato per ben 11 giornate dopo la sfida contro la Nuova Pescia Romana. Il motivo? Aver rivolto all'arbitro "espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria, altresì per motivi di sesso".

(Il Messaggero)