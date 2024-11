Pisilli favorito su Pellegrini, ballottaggio Soulé-Baldanzi

A parte Mancini, che sarà al suo posto in difesa, quella di oggi dovrebbe essere una Roma senza “senatori”. Cristante e Pellegrini, infatti, rischiano di rimanere fuori per scelta tecnica. In mezzo al campo Juric dovrebbe riproporre la coppia Le Fée-Koné, con Cristante in panchina. (...) Senza Dybala, alle spalle di Dovbyk toccherà a Pisilli e a uno tra Soulé e Baldanzi: quest’ultimo è stato tra i meno peggio in Europa League contro l’Union St. Gilloise, dove è partito titolare, prima di lasciare il posto proprio all’argentino a 10’ dalla fine. Col Bologna (tv su Dazn, arbitro Marini) la staffetta potrebbe essere invertita, con Soulé dall’inizio e Baldanzi in panchina. (...)

(corsera)