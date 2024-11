Per la dirigenza giallorossa spunta Amendola

Un post su Instagram per mostrare l'Olimpico, scattato dalla tribuna autorità. [...] Nella ricostruzione di una società passata prima per la spy story rivelata dalle carte dell'inchiesta di Milano sugli hacker di Equalize e poi per il filotto di licenziamenti chiuso (per ora) con l'esonero dell'icona Daniele De Rossi e l'allontanamento dell'amministratrice delegata Lina Souloukou, il club giallorosso fa mercato. E allora anche un indizio social può essere rilevatore. In questo caso di un nuovo innesto per il settore comunicazione: ecco Antonio Amendola.

Nel curriculum del 54enne di Bari ci sono 15 anni in Agcom e una superconsulenza per Antonello Giacomelli, sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico. [...] E' anche il fondatore di Shoot4change, network fotografico internazionale. Insomma, tutto il necessario per convincere Dan e Ryan Friedkin. Così raccontano le voci dentro e fuori Trigoria, dove al momento c'è il vuoto di figure dirigenziali: Lorenzo Vitali è amministratore delegato ad interim e Florent Ghisolfi guida l'area sportiva. Nulla di più. [...] Ma il nome di Amendola in realtà era iniziato a circolare nelle ore in cui si parlava dell'accoppiata Daniele De Rossi-Claudio Ranieri per la sostituzione di Ivan Juric. [...] Un rinnovamento completo del pacchetto dirigenziale, tanto in campo che fuori. [...]

