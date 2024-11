Pellegrini replica: "Mai mancato di rispetto". Shomurodov ko

Lui è tra quelli che Claudio Ranieri proverà a recuperare il prima possibile. Soprattutto a livello psicologico, perché sa che se Lorenzo Pellegrini sta bene di testa, può tornare ad essere decisivo. Ieri dopo l'allenamento, il capitano della Roma è stato fermato da alcuni tifosi che lo hanno rimproverato per il poco impegno: "la maglietta della Roma io la rispetto sempre. Noi giocatori abbiamo portato rispetto a tutti, sempre. Certo cose a volte vengono e altre no, ma il rispetto non è mai mancato: agli allenatori e soprattutto alla maglia che portiamo addosso. Il rispetto per la Roma non mancherà mai. Stiamo male, come voi. Sentirmi dire che non rispetto la maglia non mi sta bene, perché questo da parte mia non accadrà mai".

Intanto la Roma è in ansia per Eldor Shomurodov, che durante Qatar-Uzbekistan è uscito per infortunio dopo soli 20 minuti. Inizialmente, si temeva il ginocchio, invece ora sembra un problema muscolare. Oggi l'uzbeko farà rientro a Trigoria e sarà valutato.

(gasport)