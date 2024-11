Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano, il caso che aveva coinvolto Lorenzo Pellegrini va verso l'archiviazione: il capitano della Roma era stato accusato di stalking da una escort nel 2023. La ragazza in questione sarebbe ora indagata per calunnia e minacce. Inoltre, l'inchiesta sugli articoli pubblicati dal sito di Fabrizio Corona sarebbe chiusa e anche quest'ultimo rischierebbe il processo per diffamazione.

(roma.repubblica.it)

