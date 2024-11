Pellegrini al lavoro in gruppo. Saelemaekers vede il rientro

[...] Claudio Ranieri ha diretto ieri il suo primo, vero allenamento da quando è tornato alla Roma, nel giorno in cui sono tornati in gruppo Pellegrini e Baldanzi e si è rivisto anche Pisilli reduce dalla Nazionale. Oggi coi compagni si aggregheranno anche Koné e Dybala, mentre Hermoso, reduce da un problema muscolare, proverà a recuperare in vista del Tottenham. Contro il Napoli ci sarà anche Hummels, che ieri non ha partecipato alla seduta per i postumi dell'influenza.

Le maggiori attenzioni, però, riguarderanno il centravanti Dovbyk, partito ieri dalla panchina in Albania-Ucraina. [...] La sua presenza nella sfida a Lukaku non sembra comunque in dubbio, ma le sue condizioni andranno monitorate al suo ritorno a Trigoria. [...] Progressi, infine, per Saelemaekers: l'esterno punta alla convocazione il primo dicembre contro l'Atalanta.

(gasport)