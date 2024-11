Pedro: "Grazie Roma per avermi ceduto alla Lazio. Spero di segnare ancora nel derby"

L'ex attaccante della Roma Pedro, alla Lazio dall'estate 2021, ha parlato al quotidiano romano tornando anche sul suo trasferimento in biancoceleste. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Il Presidente stravede e ripete spesso che non capisce come la Roma si sia lasciata sfuggire un campione del suo livello.

"Non voglio raccontare vicissitudini di cui ho già detto sulla Roma e Mourinho. Sono il passato, anzi hanno preso la miglior decisione all'epoca e li ringrazio per avermi ceduto alla prima squadra della Capitale, ovvero la Lazio. Io volevo continuare in Serie A, dove c'è tanta concorrenza, e sono stato accontentato.

E ha sempre inciso nei derby. Promette un gol ai tifosi e un altro ballo sulle note della Carrà sotto la Nord il 5 gennaio?

"Lo spero. È sempre una sfida complicata. Ormai anche io vivo l'emozione e la passione dell'evento. Sento tanto la partita, e diventa più difficile, anche se ho già segnato. La data è lontana, prima battiamo le altre".

(Il Messaggero)