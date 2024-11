Oriana Sabatini: “Paulo seguirebbe Paredes al Boca”

Certe parole, pronunciate in allegria durante la diretta la diretta del podcast Olga, non potevano di certo scivolare via con un fruscìo impalpabile. Perché quando si parla di Paulo Dybala il mondo giallorosso alza tutte le antenne. È successo che la moglie della Joya della Roma, Oriana Sabatini, abbia accennato in una trasmissione al ritorno in Argentina di Paulo senza però indicare mese e anno: «Paredes – ha detto – ha iniziato a insinuare l’idea che loro due sarebbero tornati a giocare in Argentina insieme. E io vorrei davvero tanto tornarci. Ma non voglio affrontare casini familiari, mio padre tifa River. A parte gli scherzi, se il suo amico Paredes vuole che vada al Boca, lui seguirà l’amico. So che vorrebbero farlo». [...] Il suo entourage ieri ha smentito qualsiasi ipotesi di trasferimento altrove di Paulo, che da quanto si apprende vuole restare nella Capitale dove sta benissimo.

(Gasport)