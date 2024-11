Orgoglio giallorosso a Londra. Hummels riacciuffa il Tottenham

La apre e chiude Hummels. Dalle mani nei capelli all'urlo liberatorio sotto il settore dei 3000 tifosi romanisti presenti a Londra. La Roma pareggia 2-2 contro il Tottenham e riacciuffa all'ultimo minuto una partita che non doveva perdere. [...] L'alone di sfortuna viene scacciato dopo 89 minuti di sofferenza. Proprio dall'uomo che fino a quel momento la partita l'aveva decisa con alcuni errori difensivi. [...] Ma è tutta la partita di Londra a mostrare la Roma migliore della stagione. Coraggiosa e aggressiva. Per nulla intimorita dall'avversario. [...] Con il vantaggio del Tottenham la Roma invece che deprimersi, sboccia. Macina per oltre mezz'ora un calcio offensivo quasi mai visto in questa stagione. [...] Ndicka segna il pareggio su angolo di Dybala ed El Shaarawy due minuti dopo segna il gol del momentaneo 1-2. Un doppio schiaffo rovinato dal piede sinistro dell'attaccante giallorosso. [...]

Agli uomini offensivi di Postecoglu bastano due fiammate per tornare in vantaggio. [...] E' l'accelerazione di Kulusevski a mandare in tilt la difesa romanista e ancora una volta Hummels, incapace di tenere il passo dello svedese che regala a Johnson l'assist del 2-1. [...] La ripresa al Tottenham Stadium è un bignami di sfortuna e centimetri mancati. Nel giro di cinque minuti i giallorossi si vedono annullare due gol per fuorigioco. [...] Sembra l'ennesima partita stregata, con il miracolo di Forster su Mancini all'88esimo a mettere il timbro. Poi però la svolta, proprio sul calcio d'angolo successivo, con protagonista il difensore tedesco. La Roma torna da Londra con un punto d'oro. [...]

(la Repubblica)