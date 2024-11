Ora o mai più: la Joya punta al rientro

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ranieri punta su Dybala a Londra, Hermoso e Saelemaekers vedono l'Atalanta. Ieri a Trigoria si è svolta la prima seduta settimanale in vista dell'impegno in Europa League contro il Tottenham che ha perso Vicario operato alla caviglia. Dopo i pochi minuti disputati contro il Napoli, Dybala ha svolto l'intera seduta con il gruppo, candidandosi così ad una maglia da titolare. Non sarà invece della partita Alexis Saelemaekers che però intravede la luce in fondo al tunnel. Il belga ha svolto quasi completamente l'allenamento insieme alla squadra e punta alla convocazione per la prossima di campionato contro l'Atalanta. La sfida con la Dea vedrà tornare a disposizione di Ranieri anche Mario Hermoso, tornato ieri in campo. [...]