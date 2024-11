Ora l'audio di Ndicka

Perché non far sentire l'audio della conversazione tra arbitro e Var di Verona-Roma? Se l'è chiesto Gian Paolo Calvarese ieri sulle colonne di Tuttosport, analizzando non solamente l'episodio che ha coinvolto Svilar e Ndicka sul gol di Magnani nella gara del Bentegodi di due domeniche fa. [...] Viviamo un momento storico non facile per l'organizzazione arbitrale, perché dall'introduzione del Var, con le conseguenti modifiche in corsa non solo degli aspetti della tecnologia, ma anche di dettagli del regolamento e delle norme di attuazione, ciò che regna intorno ai fischietti che poi contribuiscono a determinare con le loro decisioni i destini (anche economici) delle società è la confusione. [...]

Mancanza di uniformità. Parola d'ordine e grande male della classe arbitrale, che sarebbe causato da una schematicità e da una standardizzazione a discapito dell'attenzione al dettaglio che fa la differenza sul campo. [...] Chiediamo trasparenza e vogliamo spiegazioni sul caso di Verona-Roma, ma non ci accaniamo in questa sede con gli arbitri che si sono "accaniti" con i loro errori sull'agonizzante Roma. Parliamo del calcio italiano. [...] E' un momento di grandi spaccature. Anche in questo contesto si inserisce la candidatura dell'Aia di Alfredo Trentalange [...] che presenterà in mattinata all'Università eCampus di Roma il suo programma sull'autonomia economica, finanziaria e politica dell'associazione. E' un momento di passaggio e per ora ne fa discrete spese il nostro calcio. Che speriamo si svegli. [...]

(il Romanista)