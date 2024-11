Ora il croato si gioca tutto con il Bologna

Numeri sconfortanti, squadra in difficoltà, ambiente in fibrillazione. E una domanda inquietante: con quale allenatore la Roma in crisi attraverserà questo mese cruciale? Difficile dirlo, ma intanto i Friedkin hanno deciso di confermare Ivan Juric sulla panchina giallorossa e di concedergli almeno le prossime due gare contro i belgi del Saint Gilloise domani in Europa League e col Bologna domenica. [...]

Nel frattempo, l'allenatore [...] deve provare a correggere un gioco che va a singhiozzo - senza esterni di ruolo, con "troppi" interni e con scarsa continuità realizzativa - e a invertire un trend che preoccupa: -2 nella differenza reti come non era mai successo negli ultimi 10 anni [...] e con solo 13 punti come nella stagione 2004-2005, quarto peggior dato dal 1994-95.

(gasport)