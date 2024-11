Ora i Friedkin vanno sul sicuro: Sir Claudio è l'uomo giusto

(...) Quale oc-casione migliore della sua squadra del cuore? Soprattutto in una situazione di crisi come quella attuale. «È una bella gatta da pelare? Mi hanno chiamato proprio per questo», ha detto Ranieri ieri sera all'aeroporto di Heathrow, prima di imbarcarsi per tornare a Roma. Anche perché pure nelle due precedenti circostanze (settembre 2009 e marzo 2019) era stato chiamato in situazioni simili, legate a fattispecie di emergenza: le dimissioni di Luciano Spalletti prima e l'esonero di Eusebio Di Francesco dopo. «Pronti! Arrivano i nostri», ha quindi aggiunto ancora Ranieri, quasi a lanciare un grido di battaglia (agonistica, si intende). L'incontro Ranieri era atterrato nella City martedì sera tardi, accompagnato dalla moglie Rosanna e dal suo agente, Pietro Chiodi. Il tempo di andare subito a dormire, per poi prepararsi all'incontro di ieri a pranzo, con Dan Friedkin e i suoi uomini (tra questi c'era anche Florent Ghisolfi Il responsabile dell'area tecnica, volato a Londra ieri mattina e tornato con lo stesso volo di Ranieri). Un incontro lungo perché c'è stato tanto da parlare, capire, approfondire. I Friedkin, per dire, non conoscevano Ranieri e hanno voluto approfondire anche la conoscenza dell'uomo, oltre che dell'allenatore. Esattamente come l'allenatore ha chiesto delle garanzie anche sul progetto e sulla struttura societaria, in questo momento praticamente del tutto deficitaria. Ranieri avrà un contratto di sette mesi (fino al 30 giugno prossimo), con un ingaggio che dovrebbe ballare intorno al milione e mezzo più bonus legati agli obiettivi (la vittoria della Coppa Italia può essere uno di questi). Poi, da luglio, per lui si potrebbero aprire anche le porte di un'avventura nuova, quella da dirigente (più specificatamente da direttore tecnico). I Friedkin gli hanno offerto anche questa opportunità, che Sir Claudio sta valutando, nonostante l'amore per la panchina e la voglia ancora grande di allenare. (...) Ed allora oggi inizierà il nuovo corso, con il quarto allenatore stella Roma nell'anno solare 2024 dopo José Mourinho (esonerato il 16 gennaio), Daniele De Rossi (addio consumato il 18 settembre) e Ivan Juric (allontanato domenica scorsa, subito dopo la sconfitta interna con il Bologna). Ranieri in mattinata sarà a Trigoria per le prime foto di rito e per la prima intervista con i canali ufficiali del club, poi riprenderà possesso di tutte le sue cose e condunù il suo primo allenamento. Ben gli va che a disposizione avrà mezza squadra, quasi un optional in tempo di nazionali, visto che a Trigoria sono rimasti i vari Svilar, Hermoso, Angelino, Mancini, Hummels, Pellegrini, Cristante, Le Fèe, EI Shaarawy, Soulé e Dybala. Volendo (magari nei prossimi giorni) c'è anche la possibilità di mettere su una squadra per fare una sgambata veloce contro la Primavera... (...)

(gasport)