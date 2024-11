One man show

IL TEMPO (L. PES) - Ranieri per il presente, ma, soprattutto, Ranieri per il futuro. Il primo giorno a Trigoria del tecnico testaccino è coinciso con l'annuncio e la conferma ufficiale del suo ruolo inedito alla Roma. Non solo traghettatore fino a giugno, ma dirigente per la società che verrà. L'incontro con i Friedkin a Londra è servito soprattutto a discutere di questo aspetto, che Sir Claudio venisse ad aiutare la Roma in un momento di difficoltà era scontato, ma i progetti erano altri. [...] Nel comunicato del club è stato annunciato il ruolo di Ranieri che, da oggi, rappresenta di fatto la società. Sarà lui ad aiutare nella scelta del suo successore dopo aver indagato da vicino caratteristiche e problemi dello spogliatoio, ma soprattutto ricoprirà il compito di una sorta di direttore tecnico che funga da collante tra squadra e dirigenza. [...] Ranieri è il primo tassello di una ricostruzione societaria che dovrà passare per la nomina di un amministratore delegato a breve e anche per il completamento con una figura di direttore generale. Ovviamente ci sarà da definire il ruolo di Ghisolfi, volato a Londra in giornata per assistere all'incontro tra i Friedkin e Ranieri ma che fino ad ora ha avuto poco peso nelle scelte. Ma giugno è ancora lontano e Ranieri ora deve pensare a risollevare la Roma dalle sabbie mobili delle posizioni scottanti della classifica. Tra dieci giorni circa c'è la trasferta di Napoli e il tempo non perdona. [...] Oggi alle 13 la conferenza stampa di presentazione. [...]