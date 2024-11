Oggi la ripresa. Dybala andrà ancora valutato

Negli ultimi otto giorni, la Roma ha lavorato soltanto giovedì, venerdì e sabato a Trigoria. [...] Da oggi si ricomincia, con alcuni dei nazionali che tornano a disposizione. Ranieri potrà ad esempio conoscere Koné e Pisilli, impegnati in Italia-Francia a San Siro. Zalewski sarà a Trigoria domani mentre l'infortunato Shomurodov, che non tornerà a giocare prima di un paio di settimane, è già rientrato e si sta curando. [...]

Oggi è un giorno importante per Paulo Dybala, che è stato gestito nella prima settimana per risolvere tutti i fastidi muscolari. Ranieri ha già chiarito pubblicamente di volerlo utilizzare il più possibile, perciò è immaginabile che gradatamente lo reinserirà in allenamento per poi provarlo nella squadra titolare in vista di Napoli-Roma. L'idea del nuovo allenatore, suscettibile di variazioni evidentemente, è ripartire dalla difesa a tre, nella quale anche Hummels e Hermoso possono diventare rinforzi importanti. [...]

(corsport)