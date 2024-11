Oggi la ripresa, c'è anche Pisilli. Occhi fissi su Dovbyk in Albania

[...] Claudio Ranieri, dopo due giorni di riposo, riapre i cancelli di Trigoria. Il tecnico oggi avrà modo di conoscere i primi reduci: Koné e Pisilli. L'azzurro torna con la voglia di convincere Sir Claudio dopo averlo fatto prima con De Rossi e poi con Juric. Bisognerà attendere giovedì, invece, per rivedere Ndicka, Dahl, Saud, Ryan, Celik e soprattutto Dovbyk.

Il centravanti ucraino stasera giocherà contro l'Albania, e sarà osservato speciale anche dello staff medico. [...] In caso di minimo fastidio uscirà dal campo per non perdere la sfida di domenica con Lukaku. L'ultimo a tornare sarà Paredes che ha rimesso nel cassetto la voglia di tornare al Boca a gennaio. Così come ha fatto Montella con la Roma: "Basta parlarne, sto bene e mi sento amato in Turchia". [...]

(gasport)