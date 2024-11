Odissea Hummels: ecco la verità

[...] Per Hummels il periodo non è dei migliori, sia dal punto di vista sportivo che umano e il campo ne risente. Quello che poi non ha mai visto fatta eccezione per i 23 minuti giocati contro la Fiorentina. La sfortuna poi si accanisce tutta su chi è già in difficoltà e come se non bastassero i suoi ritardi nella condizione atletica, il difensore è stato colpito anche da un attacco influenzale. [...] Contro il Napoli il centrale tedesco non giocherà o almeno non dal primo minuto. Dopo Juric, anche Ranieri si è accorto delle sue difficoltà. [...]

Hummels fatica ad ingranare per colpa della sua condizione atletica, ma non solo. C'è infatti di mezzo un problema extracalcistico. I media tedeschi parlano molto del suo divorzio e della sua vita privata. [...] In una lunga intervista alla Bild, l'ex moglie di Mats ha raccontato alcuni dettagli sulla loro separazione e di come fosse colpa di un periodo di depressione attraversato dal calciatore. Questo contribuirebbe dunque alle sue difficoltà ad imporsi in questa nuova avventura. Ieri il giocatore è rientrato a Roma e se la febbre fosse passata, potrebbe tornare ad allenarsi già oggi. [...]

