Nuovo stadio della Roma, ancora battuti gli abusivi: "Ora il progetto è definitivo"

Ancora una sentenza a favore del Comune e di riflesso anche alla Roma. In uno dei momenti meno brillanti in fattore di campo di gioco, almeno a Trigoria ci si può consolare con la questione stadio a Pietralata. [...]

Nella primavera scorsa, queste due persone chiedono a due giudici del tribunale civile due ordinanze. La richiesta dei residenti riguardava la proprietà di alcuni terreni che il Comune stava legittimando per poter fare dei sopralluoghi in vista dello stadio. I giudici accolgono la richiesta dei residenti e impongono lo stop all'ingresso in queste aree. In risposta, il Campidoglio avvia due percorsi: prima presenta ricorso contro la decisione dei giudici e poi avvia le procedure per recuperare le aree. Ad agosto, dopo richieste di sgombero e impugnazioni, vengono ufficialmente riconsegnati al Comune e consegna tutto alla Roma, che a metà ottobre sono tornati per finire i sondaggi geologici. Se una pratica era risolta, mancava ancora il discorso delle ordinanze di tutela del possesso. Il 25 settembre scorso, udienza su uno dei due ricorsi. L'altro è ancora in attesa con l'udienza fissata e spostata altre 3 volte. Intanto, però, è arrivata la sentenza sulla prima udienza: vince il Comune su tutta la linea. [...]

A parlare è Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica del Comune, che dice: "Il giudizio di ieri, ancora una volta da ragione a Roma Capitale come avevamo già previsto e come è già accaduto. Il nostro impegno è quello di supportare la predisposizione del progetto definitivo della Roma". Rimane ancora in piedi il secondo ricorso del Comune contro la seconda tutela del possesso. L'udienza è in programma tra due giorni. [...]