Numeri horror e la zona retrocessione a 4 punti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un inizio disastroso della Roma, che dopo 12 giornate è ferma con soli 13 punti e due allenatori esonerati. Un campionato cominciato all'insegna della programmazione tardiva: l'arrivo di Ghisolfi a maggio ha posticipato ulteriormente i movimenti sul mercato, che vedeva una Roma obbligata a ricostruirsi. Passano i mesi e De Rossi si ritrova una squadra completa solamente il 4 settembre con lo sbarco di Hummels. Nel frattempo il campionato è iniziato e la Roma ha collezionato 2 punti in 3 gare, perdendo l'unica in casa contro l'Empoli. Il pareggio all'ultimo secondo al Ferraris costerà, almeno sulla carta, l'esonero di De Rossi e il seguente arrivo di Juric. Le 12 partite con il tecnico croato vedranno Pellegrini e compagni vincere 4 gare ma nella mente rimarranno alcuni risultati pesanti, sia per gol subiti, sia per il livello delle avversarie. [...]