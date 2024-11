"Non siamo contenti ma meglio un punto"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Continua il momento negativo della Roma e, dopo il pareggio in Belgio, Juric cerca di trovare spiegazioni. Il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match cercando anche di trovare spunti da cui ripartire: "Ci sono stati tratti positivi, dove abbiamo fatto cose giuste, ma anche momenti di negatività. Il risultato è negativo, ma sicuramente è meglio un punto che nulla. Non possiamo essere soddisfatti della prestazione. Stiamo facendo degli errori, capita. Mi dispiace per i ragazzi, perché stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quello che vorremmo". La soluzione sembra essere quella di continuare a lavorare, in attesa di far coincidere risultati e prestazioni: "Nel secondo tempo siamo partiti bene, in questo momento di non brillantezza non riusciamo a portare a casa la partita. Con una vittoria oggi si poteva tornare a Roma contenti, ma ogni volta succede qualcosa. Bisogna avere resilienza e guardare oltre con la forza di tutti". Adesso testa al Bologna, senza pensare a possibili decisioni societarie: "Devo fare il massimo nel mio lavoro, perché non posso influire in altre cose. Avremo poche ore per preparare la prossima gara, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile".

E proprio sulle questioni societarie è stato interpellato Mancini. Il difensore centrale al termine della gara ha parlato anche del suo rapporto con i Friedkin: "Quando ci è stato chiesto qualcosa abbiamo dato il nostro parere, altrimenti noi ci limitiamo ad andare in campo. Sono pagato per fare il calciatore, il presidente fa le sue scelte e le questioni societarie non spettano a me". L'ex Atalanta ha poi analizzato il momento negativo della Roma: "E' normale essere delusi, ma non dobbiamo abbatterci e cercare alibi. Dobbiamo fare qualcosa in più perché quello che stiamo facendo ora non sta bastando. Stiamo cercando di fare gruppo perché sappiamo che questo è un momento triste, sta a noi far ritornare il clima delle notti europee, perché i tifosi sono il 60% delle nostre vittorie, anche oggi erano tanti a supportarci". Ai canali ufficiali della Roma, Mancini è anche voluto andare su un possibile episodio da rigore ai suoi danni: "In campo ho sentito un contatto. Arbitri e Var sono lì apposta per controllare e mi hanno detto che non c'era, siamo andato avanti anche su quello".