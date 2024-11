Non c'è pace per la Roma che si fa rimontare. Juric sempre più traballante

Solo la Lazio tiene alto il nome dell'Italia nel contradditorio giovedì europeo. [...] La Roma, invece, lontano dall'Olimpico non sa vincere, non succede da oltre sei mesi e anche stavolta viene rimontata dall'Union Saint-Gilloise che, nel convulso finale, potrebbe beffare i giallorossi. L'1-1 è l'ennesima delusione per Ivan Juric. Non è attraverso partite così che può sperare di conservare a lungo la sua traballante panchina. [...] Il percorso europeo è una specie di calvario. Il pari nello stadio intitolato a re Baldovino non risolve né i problemi di gioco, né quelli di classifica. [...]

Il primo tempo dei giallorossi è deludente, anche se forse c'è un rigore su Mancini. Nella ripresa la banda giallorossa è più reattiva e coraggiosa, esce dal guscio e trova la rete del vantaggio con Mancini, di testa, ma si fa raggiungere sull'ennesima distrazione. [...] L'allenatore croato alla fine è sconsolato: "Il risultato e la prestazione sono negativi, anche se non abbiamo perso. Stiamo commettendo troppi errori, forse è un problema mentale. C'è troppa negatività e ci vuole più coraggio per superarla". [...]

(corsera)