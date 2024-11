Nel Tottenham non c'è Vicario: si è fratturato la caviglia destra

Giovedì la Roma sarà impegnata in Europa League nel big match contro gli inglesi del Tottenham che dovranno fare a meno di Guglielmo Vicario. Il portiere degli Spurs, si è fratturato la caviglia destra nella partita vinta 4-0 contro il Manchester City e ieri è stato operato. Sui social l'estremo difensore ha postato una foto dal letto di ospedale e ha scritto: "Ho giocato sessanta minuti all'Etihad con una caviglia rotta, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra. L'operazione è andata bene, lavorerò per tornare più forte".

(gasport)