Ndicka recuperato. Dybala torna titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Juric recupera N’Dicka per la sfida con il Bologna. Dopo il pareggio nella trasferta europea, la Roma è tornata ieri ad allenarsi per preparare la 12° giornata di campionato. Ha smaltito la febbre N’Dicka, che si è allenato regolarmente, mentre è ancora assente Hermoso. Oggi andrà in scena la rifinitura, mentre alle 12 ci sarà la conferenza stampa di Juric. In vista della gara con gli emiliani, Socios, partner ufficiale dei giallorossi, regalerà dei biglietti a 8 possessori di “Fan Token”, oltre alla possibilità di vedere il proprio nome (e quello di una persona a loro scelta) apparire sui LED a bordocampo nel prepartita.