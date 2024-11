Ndicka niente St. Gilloise. Turnover in attacco, in mezzo spazio a Pisilli

Evan Ndicka non è neanche partito per la trasferta in Belgio, a causa di un’indisposizione che gli ha fatto saltare anche la rifinitura di ieri mattina, a Trigoria. Con lui sono fermi ancora ai box anche Hermoso e Saelemaekers. Ma mentre il difensore ivoriano tornerà regolarmente al suo posto domenica prossima nella gara contro il Bologna (...) Ivan Juric dovrebbe far riposare Dovbyk e Dybala dal via, per averli poi freschi per la sfida con la squadra di Italiano. In mezzo, fiducia a Pisilli. Chi è costretto a non riposare mai è infine l’esterno Celik, per mancanza di alternative. (...)

(gasport)