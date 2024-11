Ndicka da valutare. Dybala punta il Bologna

Ennesima notte amare per la Roma di Juric che viene bloccata dall'Union Saint-Gilloise sul risultato di 1-1. A Trigoria tornano i fantasmi con la società che, dopo aver dato ancora fiducia a Ivan Juric, ora dovrà valutare le decisioni da prendere per il futuro prima che sia troppo tardi. [...] Contro l'Union Saint-Gilloise il tecnico croato ha scelto di gestire i calciatori che fino a questo momento avevano accumulato molti minuti in campo.

Per domenica lo staff medico valuterà le condizioni di Evan Ndicka (rimasto nella Capitale) e di Mario Hermoso che ha svolto lavoro individuale. Hummels è rimasto in panchina per tutti i 90' [...] e potrebbe trovare spazio contro il Bologna, anche se Juric sembrerebbe avere altri piani in testa. Zero minuti anche per Paulo Dybala che molto probabilmente sarà titolare domenica. [...] Oggi alle 12 la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria per preparare la gara contro il Bologna.

(il Romanista)