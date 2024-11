Ndicka a casa, occasione per Hummels

La conferma non è arrivata da Juric (“Non so ancora se giocherà”), ma oggi dovrebbe essere il giorno di Mats Hummels, alla prima da titolare con la Roma. Le assenze di Hermoso (problemi muscolari) e Ndicka, rimasto nella Capitale, aprono la via della titolarità all’ex Borussia Dortmund, che dovrebbe giocare al fianco di Mancini e Angeliño. (...) Visto il suo scarso utilizzo in giallorosso, nei giorni scorsi molti tifosi tedeschi hanno chiesto a gran voce un suo ritorno in Bundesliga, che potrebbe avvenire già a gennaio se Mats dovesse continuare a non trovare spazio. (...)

(corsera)