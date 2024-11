Napoli-Roma, la moviola dei quotidiani: Massa non ha convinto, mancano due gialli a Lukaku

La Roma non riesce a rialzarsi. Al Napoli basta un gol di Romelu Lukaku per infliggere ai giallorossi un'altra sconfitta, la sesta in questo inizio di Serie A. Arbitro della sfida, Gianluca Massa (media voto 5,167) che sbaglia quasi tutto nella gestione dei cartellini. Grazia il belga in ben due occasioni e mancano tante altre ammonizioni nell'arco della partita. Per il resto partita tranquilla e senza episodi particolari.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Uno scorre il ruolino e pensi che sia un arbitro all'altezza: mediocre, invece, l'arbitraggio di Massa ieri al Maradona. Disciplinare da esordiente, cartellini dati senza una logica. Meglio per lui che le squadre hanno pensato a giocare, ferma un contropiede della Roma con El Shaarawy che aveva corsia libera. [...] Regolare l'1-0 di Lukaku, il belga non commette fallo su Svilar. [...] L'ex Chelsea rischia molto con due interventi da giallo. Il primo ai danni di Celik con gamba alta e tesa, il secondo è quando entra con il piede sul petto dell'estremo difensore giallorosso, l'intervento è imprudente. Manca un giallo chiarissimo a Celik e a Cristante. [...]

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5,5

Nel primo tempo mancano due gialli per Lukaku, autore di due interventi imprudenti in scivolata. [...]

IL TEMPO - VOTO 5

Lukaku decide la sfida del Maradona contro la sua ex Roma, ma l'attaccante belga è stato graziato dall'arbitro Massa nel primo tempo. Prima entra in ritardo su Celik con il piede alto. Poi frana su Svilar colpendolo sul volto con il piede, ma anche qua l'arbitro lascia correre.

TUTTOSPORT

In una partita senza episodi cruciali, Massa risulta comunque impreciso dal punto di vista tecnico, pasticciando anche su qualche vantaggio. [...] Brutta la gestione disciplinare: su alcuni falli come i calci o i piedi a martello non bisogna lasciar correre. Massa parte non ammonendo Lukaku che entra in maniera pericolosa su Celik e subito dopo per compensare non estrae il cartellino per il terzino turco per fallo su Buongiorno. Manca poi un altro cartellino giallo all'attaccante belga e non si ferma in scivolata su Svilar e poi si perde anche un'ammonizione su Cristante che ferma una ripartenza del Napoli.