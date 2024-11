Napoli per la vetta. La nuova Roma riparte dalla difesa

Si conoscono, si apprezzano, ma si vogliono anche bene. Oggi si ritroveranno contro a distanza di quasi due anni dall’ultima volta, quel Watford-Tottenham del primo gennaio 2022. Finora si sono affrontati in tutto dieci volte ed il bilancio pende nettamente dalla parte di Conte, con 8 successi contro i 2 di Ranieri. (...) Ma è evidente che Conte avrebbe preferito affrontare la Roma di Juric, sfiduciata e piena di problemi, rispetto a quella di Ranieri, pronta a compattarsi ed a dare battaglia. Il nuovo tecnico giallorosso giocherà con un blocco basso, pronto a ripartire per far male negli spazi. Ranieri sa bene che Dovbyk preferisce ricevere palla nello spazio e proverà ad innescarlo proprio così. Conte, invece, cercherà inevitabilmente di fare la partita, di sbloccarla, anche perché una volta che le sue squadre passano in vantaggio difficilmente non portano a casa il risultato.

(gasport)