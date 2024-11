Montipò o Perilli? Contro la Roma altro ballottaggio

Una porta per due all'Hellas. Ballottaggio aperto tra Lorenzo Montipò e Simone Perilli, in vista della partita di domenica al Bentegodi con la Roma. Gara delicatissima, questa, dopo che il Verona ha perso sei degli ultimi incontri. [...] Martedì, in trasferta con il Lecce, Paolo Zanetti ha cambiato, schierando tra i pali Perilli e lasciando in panchina Montipò. Una decisione che ha sorpreso, quella del tecnico. Montipò è titolare fisso da quando è arrivato all'Hellas, nel 2021. Con il Verona ha totalizzato 121 presenze. [...]

Il suo avvio di campionato è stato tra alti e bassi, tra qualche titubanza e pure degli interventi determinanti. [...] Dopo il 6-1 incassato dall'Hellas a Bergamo con l'Atalanta, Zanetti ha optato per l'inserimento di Perilli con il Lecce. E, dopo la partita al Via del Mare, con il Verona superato per 1-0, ha detto: "E' stata una scelta tecnica, Perilli ha meritato la chance e lo ha dimostrato in campo". [...] Domenica, dunque, c'è la Roma ed è da vedere se Zanetti darà continuità alla scelta fatta a Lecce o si riproporrà dal via Montipò.