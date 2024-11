Mister CR deve salvare pure il soldato Piso

Allenatore nuovo, campetto nuovo. E la regola, quasi un dogma. Alla scoperta del futuro, in altre parole. Cambio in panchina? Via libera automatico alle ipotesi: la squadra giochera cosi, non giochera mai più cosi. (...) La Roma di Claudio Ranieri, a giudicare dai campetti elaborati da tv, giomali e siti, non sembra contemplare la presenza dell'unico nazionale azzurro di stanza a Trigoria: Niccolo Pisilli. E la faccenda innesca al volo una riflessione: possibile che per uno cosi non ci sia spazio (seppur teorico, certo) nella propria squadra? Sarebbe una specie di record: buono per l'Italia, non buono per la Roma. Dove sta la verita? Conoscendo il suo modo di fare calcio, il sospetto che Ranieri ci metterà due o tre minuti a innamorarsi di Pisilli non è quotato neppure dai piu generosi bookmakers. Questo non significa che sarà (diventerà) la Roma di Pisilli, ovviamente. Vuole essere semplicemente una speranza: la speranza che Ranieri faccia giocare il giovane nazionale azzurro nel ruolo a lui piu congeniale. Che non e quello di trequartista ne di mediano, men che mai a due. Lui è una mezzala, un intermedio. Puo adattarsi ad altri ruoli, certo, ma perche costringerlo ad adattarsi? (...)

(corsera)