Con una media punti di 1,36 a partita, Juric è l’allenatore che ha fatto peggio nelle ultime 20 stagioni della Roma. (...) In vetta dal 2005-06 a oggi c’è Spalletti con una media di 1,93 seguito da Ranieri a 1,86, Garcia 1,84, Andrezzoli 1,82, Di Francesco 1,79, Fonseca 1,76, Mourinho 1,70, Zeman 1,66, De Rossi 1,63, Montella 1,56 e Luis Enrique 1,42. (...) Ultimo a far peggio Bruno Conti: 11 punti in 15 partite, media 0,73, per chiudere il 2004-05 dei 5 allenatori.

(corsera)